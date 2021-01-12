شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط بالارتفاع مجدداً بعد الارتكاز على مستوى 51.70، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تستهدف مستوى 54.62 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 51.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة تستهدف اختبار مناطق 50.60 وقد تمتد إلى 49.95 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد