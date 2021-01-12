شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة مستقرة – تحليل - 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته دون مستوى 25.50، ونلاحظ أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج علم مثلثي هابط، وبالتالي، فإن كسر 24.85 سيحفّز السعر على استئناف الاتجاه اللحظي الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 22.87.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 25.50 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.30 والمقاومة 25.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط