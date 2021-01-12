شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يلقى الدعم من ارتفاع العائدات الأمريكية فى ظل احتمالات تحفيز جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك الدولار بمكاسب حققها على مدار أربعة أيام مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الثلاثاء، إذ دفعت احتمالات تقديم تحفيز مالي ضخم العائدات الأمريكية للارتفاع.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونجرس، "بتريليونات" من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا الذي بلغه الأسبوع الماضي إذ تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات واحدا بالمئة للمرة الأولى منذ مارس وارتفع 1.148 بالمئة أثناء الليل.

وفاق الدعم من ارتفاع العوائد حتى الآن المخاوف من أن الإنفاق الإضافي سيرفع مستويات الدين ويثير تضخما أسرع وتيرة، وهو ما يؤدي في المعتاد إلى تقليص جاذبية العملة الأمريكية.

ويتوقع العديد من المحللين أن يواصل الدولار الأمريكي الانخفاض الذي شهد نزول مؤشر الدولار ما يقرب من سبعة بالمئة في 2020 إذ أن التوسع في التحفيز وطرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا أديا إلى تألق توقعات الاقتصاد العالمي. ويميل المستثمرون إلى شراء الدولار حين يتطلعون إلى استثمارات أكثر أمنا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار عند 90.578 في التداولات الآسيوية، بعد أن ارتفع إلى 90.73 أثناء الليل للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر. ونزل المؤشر إلى 89.206 في السادس من يناير وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2018.

وقال أوسامو تاكاشيما كبير إستراتيجي الصرف الأجنبي لدى سيتي جروب جلوبال ماركتس اليابان في طوكيو "الأمر معقد بسبب أن ارتفاع العوائد الأمريكية يمنح الدولار دفعة، لكن التحفيز قد يدعم الأسهم الأمريكية، ويظل الدولار ضعيفا... في الأمد المتوسط، سنظل نتوقع نزول الدولار. الأصول الدولارية تبدو مرتفعة الثمن".

وأضافت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 104.305 ين بعد أن زادت لأعلى مستوى في شهر عند 104.40 أمس الاثنين.

واستقر اليورو إلى حد كبير عند 1.21425 دولار بعد أن نزل إلى 1.21230 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر.

وتجاهلت أسواق العملة تقريبا سعي الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب عقب حصار مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.

وفتح اليوان الصيني في التعاملات الفورية في الأسواق المحلية عند 6.4770 للدولار وجرى تداوله عند 6.4712 للدولار في منتصف اليوم مرتفعا عن الإغلاق في أواخر الجلسة السابقة.

وجرى تداول بتكوين عند 35.186 ألف دولار إذ اعترى الفتور موجة ارتفاعه القوية منذ أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق عند 42 ألفا في الثامن من يناير.