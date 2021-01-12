شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة المستوردين " تجتمع لمناقشة ارتفاع أسعار الشحن البحرى للحاويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، اجتماعا اليوم الثلاثاء عن طريق تقنية الـ ZOOM؛ وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمدي النجار، من المقرر مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمستوردين، أبرزها الجمارك وخاصة مشروع النافذة الواحدة؛ لوضع حلول وتسهيل الإجراءات؛ والملف الثاني مشكلة أسعار الشحن البحري الواردة من الصين والذي زاد سعر الحاوية الواحدة من 8 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، والملف الثالث مناقشة قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، فضلا عن بعض الملفات الأخرى

فيما قال محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، أن مجلس إدارة الشعبة ، هو الجهة الوحيدة التى تمثل مستوردين مصر، والمنوط بها بمناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستيراد، مشيرا إلى أنهم يعملون على حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع بالتواصل مع المسؤولين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.