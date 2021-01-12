شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في خمسة جلسات متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ 27 من آذار/مارس من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد حيال الذكاء الاصطناعي في ندوة عبر الإنترنت للفيدرالي ووسط تقييم الأسواق لشدة تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا واكتشاف سلالات جديدة من الفيروس التاجي في العديد من البلدان مقابل فاعلية اللقاحات والتوقعات بالمزيد من التحفيز.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.08% لتتداول عند 25.29$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 25.02$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 25.28$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.59 مقارنة بالافتتاحية عند 90.53.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي استقرار معدلات البطالة عند 6.8% خلال كانون الأول/ديسمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 6.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 140 ألف وظيفة فقدت مقابل 336 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 245 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أفادت مدير منظمة الصحة العالمية تادروس أدانوم بأن بكين قد منعت فريق المنظمة من دخول الأراضي الصينية لدراسة مصادر وباء فيروس كورونا، موضحاً أن عدد من باحثي المنظمة قد تم إبلاغهم بأن السلطات الصينية لم تصدر موافقة تسمح لهم بدخول الصين وذلك على الرغم من الترتيبات التي تمت مسبقاً مع السلطات الصينية، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط الشديد.

وفي نفس السياق، أعرب مدير منظمة الصحة العالمية أدانوم آنذاك عن كون تلك المهمة بالغة الأهمية للمنظمة وأن المنظمة حريصة على تأديتها في أقرب وقت ممكن، ويذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين قد صرح مسبقاً بأن بلاده ترحب بزيارة وفد المنظمة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 89.05 مليون ولقي 1,930,265 شخص مصرعهم في 223 دولة.