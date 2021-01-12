شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن 120-140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 12-1-2021 في محلات الجزارة والهايبر ماركت ، حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، والبفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو ، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكشف تقرير صادر عن رابطة مستوردى ومصنعى المواد الغذائية ، أنه تم استيراد 25754 طن لحوم و10220 طن كبدة وكلاوى وقلوب و 14725 طن سمك و 11262 طن دواجن وأجزاء دوواجن خلال شهر أغسطس 2020، كما بلغ إجمالي واردات مصر من اللحوم المجمدة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس بالعام الجارى 143408 طن ، وبلغ حجم استيراد الكبدة والكلاوى والقلوب المجمدة 66628 طن والدواجن 48045 طن، وبلغ حجم استيراد الأسماك 172581 طن ، وبلغ حجم استيراد منتجات الألبان 117779 طن.