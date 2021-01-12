شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات هذا الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وانخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في ظلال تقييم المستثمرين لشدة تفشي الموجة الثانية لجائحة كورونا واكتشاف سلالات جديدة من الفيروس التاجي في العديد من البلدان عالمياً مقابل فاعلية اللقاحات والتوقعات بالمزيد من التحفيز.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.34 تريليون ين مقابل 1.98 تريليون ين في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 2.0 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,878 مليار ين مقابل 2,145 مليار ين، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,551 مليار ين.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت استقرار النمو عند 6.2% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون التوقعات عند 6.5%، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت اتساع انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 36.9 مقابل 45.6 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 36.9.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليخسر 0.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,854.00، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح 47.72 نقطة ويصل إلى المستوى 28,186.75.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.76% ليربح 41.12 نقطة ويصل إلى المستوى 5,482.28، وارتفاع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.53% ليربح هو الأخر 18.84 نقطة ويصل إلى المستوى 3,550.34.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.48% ليربح 134.39 نقطة ويصل إلى المستوى 28,042.61، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.75% ليخسر 23.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,124.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.99% ليخسر 131.24 نقطة ويصل إلى المستوى 13,158.85، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليربح 3.84 نقطة ويصل إلى المستوى 6,701.00.