شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يواجه ضغط سلبي – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.17% بما يعادل -0.05 نقطة، في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 28.05، طيلة ثبات المقاومة 30.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 28.80 ومستوى المقاومة 30.85.