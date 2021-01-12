شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كهرباء السعودية (5110) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 22.42، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.54% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 22.42، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.47.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.68 ومستوى المقاومة 22.82.