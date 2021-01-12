شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم وفرة (2100) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -0.80 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 160.80، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 203.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 172.20 ومستوى المقاومة 195.60.