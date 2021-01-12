شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الصقر للتأمين (8180) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.20 ومستوى المقاومة 16.44.