شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.20% بما يعادل 0.20 نقطة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 94.86، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 104.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 94.86 ومستوى المقاومة 104.40.