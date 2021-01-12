شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يجني أرباحه – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.55% بما يعادل -0.10 نقطة، ليستعد بذلك مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.64، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 18.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.72 ومستوى المقاومة 19.00.