شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستقر بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 0.20 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 35.10، ليستهدف مستوى الدعم 33.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.65 ومستوى المقاومة 35.70.