شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 74.80، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 0.50 نقطة، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 74.80، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 76.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 73.15 ومستوى المقاومة 76.00.