شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الرعاية الصحية يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية (THEI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر مكاسب لليوم الرابع على التوالي بنسبة بلغت 0.35% بما يعادل 20.23 نقطة، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 5,428.40، ليستهدف مستوى المقاومة 6,021.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,600.00 ومستوى المقاومة 6,021.70.