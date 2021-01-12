شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-1-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، استقرارا ملحوظا إذ سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 810 جنيهات للجرام، حتى صياغة هذه السطور، في ظل الأسعار العالمية الحالية للذهب، ويتجه السعر العالمي للذهب إلى الارتفاع الطفيف.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 925.25 جنيه.

عيار 21 سجل 810 جنيهات.

عيار 18 سجل 764.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6840 جنيها.

أونصة الذهب 1850 دولارا.

وتسجل أسعار الذهب عالميا ومحليا هبوطا كبيرا منذ مساء الأربعاء الماضى، على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالميا من 1913 إلى 1838 دولار، بقيمة تراجع 75 دولارا على المستوى العالمى، وفى مصر هبط الذهب من 850 إلى 810 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي فى السوق.

الهبوط الكبير فى سعر الذهب جاء بسبب ارتفاع كبير للدولار، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يعنى أن المستثمرين والمضاربين يبيعون الذهب لجنى الأرباح، ويوجهون أموالهم إلى السندات، خاصة وأن ارتفاع السندات جاء بنسبة 1%، وهو أعلى ارتفاع للسندات الأمريكية منذ 9 أشهر تقريبا.