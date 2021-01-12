شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصل لأعلى مستوياته في خمسة شهور – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 52.42 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، بشرط ثبات مستوى الدعم المهم 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,737.20 ومستوى المقاومة 9,000.00.