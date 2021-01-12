الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يصل لأعلى مستوياته في خمسة شهور – تحليل صباحي – 12-01-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يصل لأعلى مستوياته في خمسة شهور – تحليل صباحي – 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 52.42 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط وتداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00، بشرط ثبات مستوى الدعم المهم 8,614.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,737.20 ومستوى المقاومة 9,000.00.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

119

عدد أسهم الشركات الخاسرة

71

عدد أسهم الشركات الثابتة

9

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

199

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا