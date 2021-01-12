شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الحساب الجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 2.34 تريليون ين مقابل 1.98 تريليون ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 2.0 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,878 مليار ين مقابل 2,145 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا أفضل من على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,551 مليار ين.