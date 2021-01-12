شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي ، مجموعة من الخطوات فى مقدمتها فحص السيارة فنيا في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد نسبة الكفاءة عن 70% ، وكذلك اختيار طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها، ويتم تدوين الملاحظات في تقرير الفحص على يتم بعد ذلك تنفيذ الخطوات التالية .

1- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات كما يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند ترکیب مکونات طقم التحويل، والالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .

2- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات ويتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات.

3- يمكن لمالك السيارة الاختيار بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبیعي / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته فى تابلوه السيارة.

4 - ينصح الخبراء مالك السيارة بتجربتها للعمل بالغاز الطبيعي ومراجعة جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة .