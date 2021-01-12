شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون دولار تراجع بواردات مصر من التبغ في أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من التبغ تراجعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التبغ المفروم أو المكبوس للمضغ نحو 17 مليون و188 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 37 مليون و475 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 20 مليون و287 ألف دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التبغ جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و628 مليون و337 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 2 مليار و372 مليون و526 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 744 مليون و189 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع الوسيطة المستوردة كلا من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية، بقيمة بلغت 148 مليون و430 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 206 مليون و942 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 58 مليون و512 ألف دولار، يليها واردات الخشب ومصنوعاته بقيمة 93 مليون و376 ألف دولار، مقابل 127 مليون و498 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته نحو 34 مليون و122 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا كلا من واردات ورق الصحف والطباعة بقيمة 31 مليون و201 ألف دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 38 مليون و625 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 7 ملايين و424 ألف دولار.