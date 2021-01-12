شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تأمين يقترح إطلاق " وثيقة تأمين " لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح محمد المغربى ، خبير التأمين ، إطلاق تحالف وإنشاء مجمعة للتأمين ، لذوى الإحتياجات الخاصة ، على أن تتضمن هذه الوثيقة العديد من التغطيات منها توفير معاش ، وتقدم الخدمات الطبية ، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت مؤخرا العديد من المبادرات لذوى الاحتياجات الخاصة .

وقال المغربى ، إن وثيقة التأمين المطلوب إصدارها ؛ تأتى أيضا طبقا لقرار الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى ،بتخصيص حزمة الخدمات المتكاملة لقصار القامة ولذوى الاحتياجات الخاصة ، التى تتضمن سبل تمويل الأنشطة الرياضية والتوسع فى فرص التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل المناسبة ، موضيفا المطلوب كخطوة هامة لاصدار هذه الوثيقة هو تجميع البيانات الكاملة حول تلك الفئات ويمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع منظومة كارت الخدمات المتكاملة.