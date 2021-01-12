شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير برئاسة وزير السياحة والآثار، عقد بمقر الوزارة بالزمالك الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف بتشكيله الجديد والذى يضم نخبة من الخبراء فى مجالات الاثار والسياحة والاقتصاد والاستثمار والإدارة والقانون.

واستهل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع المتحف المصرى الكبير يعد من أهم المشاريع الثقافية فى العالم، متوجها بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما بذله من جهد كبير خلال الفترة السابقة والتى شهدت إجراءات هامة بالمتحف منها تحويل المتحف إلى هيئة اقتصادية مستقلة. كما توجه بالشكر لكل من شارك فى المشروع منذ بدايته وحتى الآن، مقدما التحية لأعضاء المجلس الجدد.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة من أبرزها إعتماد موازنة المتحف للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م، والموافقة على الاستعانة بخبراء من اليابان فى مختلف المجالات بالمتحف بالتعاون مع هيئة الچايكا.

و قام اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة باستعراض تطور تنفيذ الأعمال بالمتحف، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز حتى عام 2016 كانت 17 % ووصلت الان الى97%، هذا بالاضافة إلى أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمشروع من رفع كفاءة الطرق وإعادة تخطيطها، واستعراض آخر مستجدات عملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذى سيقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، والمزمع اختياره خلال شهر يناير الجاري.

ومن جانبه، قام المستشار أدهم الجنزورى المستشار القانونى بمشروع المتحف المصرى الكبير بمناقشة الأدوات التشريعية من لوائح داخلية وتنظيمية المطلوب إصدارها بناء على القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.

كما استعرض الدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير موقف نقل القطع الأثرية وترميمها وفلسفة سيناريو العرض المتحفى واستعرض خطة نقل الاثار لقاعات العرض المتحفي.