شكرا لقرائتكم خبر عن "شعبة العمالة" : 80% من فرص العمل فى الخارج للعمال و20% للمؤهلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى إمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية،إن حجم فرص فرص تشغيل العمالة فى دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية تقدر بنحو 80% للعمال و20% المتبقية من المؤهلات المتوسطة والعليا ، مشيرا الى وزارة القوى العاملة ، أصدرت مؤخرا قرار بضرورة اعتماد أى عامل لدي الوزارة قبل سفره للخارج أو إصدار أى تأشيرات، وأن يكون الاعتماد من خلال تسجيل بيانات العامل واسمه فى الوزارة أولا وهو قرار جاء لضمان حقوق العمال ومتابعتهم وحل أى مشاكل قد تواجههم خارج مصر .

وأضاف رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، إن شركات إلحاق العمالة تعمل حاليا على استيفاء أوراق فرص جديدة لمن يرغب من الشباب العمل بالخارج ، لافتا الى أن توقف حركة الطيران منذ فبراير 2020 الماضى عطلت إجراءات 50 ألف فرصة عمل ، وحاليا تم انهاء إجرءات سفر عدد كبير من العمالة .

وأكد حمدى إمام ، إن إصدار قراراعتماد العمال ، عن طريق وزارة القوى العاملة ، جاء للحد من عشوائية السفر للخارج ، خاصة مع تطبيق دول العالم للعديد من الإشتراطات الخاصة بكورونا وبعض الأمراض الأخرى ، موضحا أن أهم الأوراق المطلوبة حاليا هى تحاليل الفيروسات a b c و تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر بـ 72 ساعة بحد أقصى .