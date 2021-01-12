شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 43 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما قويا بسبب ملامسته لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 46 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.6 بينما مستوى المقاومة هو 44.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد