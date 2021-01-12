الاقتصاد

دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 12-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 43 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما قويا بسبب ملامسته لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 46 فلس كمستوى أول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 40 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 41.6 بينما مستوى المقاومة هو 44.0 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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