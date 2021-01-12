شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 64 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في اربعة اشهر، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 60 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 83 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60.4 بينما مستوى المقاومة هو 67.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد