شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند 26 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 25 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 27٫50 فلس كمستوى أول ثم 30٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 25 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.5 بينما مستوى المقاومة هو 26.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد