شكرا لقرائتكم خبر عن التخصيص (KPPC) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 38٫90 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 40 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 37 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.4 بينما مستوى المقاومة هو 40.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط