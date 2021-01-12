شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 43٫80 فلس، لينجح بذلك السهم في الاستقرار أعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 45٫50 فلس كمستوى أول ثم 47٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42٫50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 43.5 بينما مستوى المقاومة هو 44.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد