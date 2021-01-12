شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 42٫90 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع ، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 40 ثم 37 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 45 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.2 بينما مستوى المقاومة هو 43.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط