شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات (NINV) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 136 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ تجاوز السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 142 فلس كمستوى أول ثم 158 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 125 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 135 بينما مستوى المقاومة هو 140 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط