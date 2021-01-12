شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 9٫50 ريال، وهو أعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 9٫75 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 9٫20 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.40 وبين مستوى المقاومة هو 9.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد