شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 6132 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة 6200 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,091 وبين مستوى المقاومة هو 6,174 نقطة