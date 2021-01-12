شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند أعلى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من مواصلة ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابق، حيث اغلق امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 10842 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، في ظل ارتفاع في كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع مواصلة المؤشر لمستوى المقاومة 11100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,750 وبين مستوى المقاومة هو 10,936 نقطة