شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يغرّد.. «سيجنال» يقترب من المليون وسهم آخر يحلّق خطأ ً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
12 يناير 2021
02:17 صباحا
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بعد أربعة أيام من حث الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، متابعيه في«تويتر» على استخدام «سيجنال» Signal، تطبيق المراسلة المشفر الذي تموله منظمة غير ربحية، تسابق المستثمرون على سهم يحمل نفس الإسم «سيجنال» ولكن «أدفانس» Signal Advance، وهي شركة تصنيع مكونات صغيرة.
خلال جلسة تداول يوم الاثنين، ارتفع السهم 438% ووصل إلى أعلى مستوى عند 70.85 دولار، مرتفعا من سعر الإغلاق البالغ 60 سنتا في 6 يناير، أي قبل يوم من تغريدة ماسك. وشهد السهم أعلى حجم تداول له منذ طرحه للاكتتاب العام في عام 2014 يوم الاثنين. تم تداول أكثر من مليوني سهم، بينما في 4 يناير لم يتم تداول أي سهم. تبلغ قيمة Signal Advance، التي أفادت بعدم تلقيها أي إيرادات في 2015 و 2016، أكثر من 3 مليارات دولار.
حمى الشراء التي بدأت بعد فترة وجيزة من ملاحظة ماسك توضح مشكلة عرضية في الأسواق العامة تتعلق بالأشخاص الذين يستثمرون في الشركات الخطأ عن طريق الخطأ.
وظهرت حالة مماثلة في عام 2019 عندما اشترى بعض الأشخاص أسهم Zoom Technologies، التي كان رمزها هو ZOOM ولكنها لم تكن خدمة مكالمات الفيديو العصرية«زووم» Zoom Video Communications، التي يتم تداولها تحت الرمز ZM.
في العام الماضي، أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تداول Zoom Technologies، ويرجع ذلك جزئيا إلى الارتباك بشأن ارتباطها بـ Zoom Video.
ويوم الأحد، قال ماسك على تويتر إنه سيعطي أموالًا لدعم Signal.
البحث عن بدائل لـ«واتساب»
وبات عدد المستخدمين الجدد الذين يحملون تطبيق سيجنال للتراسل كل يوم في طريقه لتجاوز حاجز المليون، مما يقربه من مستوى منافسه الأكبر واتساب، وذلك في أعقاب تحديث لسياسة الخصوصية أقره التطبيق المملوك لفيسبوك.
وتظهر بيانات من شركة أبتوبيا للأبحاث أن نحو 810 آلاف مستخدم عالميا عمدوا إلى تحميل تطبيق سيجنال الأحد، بزيادة 18 ضعفا مقارنة بأرقام السادس من يناير /كانون الثاني، وهو اليوم الذي حدث فيه واتساب شروطه للخصوصية.
وتحتفظ شروط الخصوصية الجديدة لواتساب بالحق في تبادل بيانات المستخدمين، ومنها الموقع ورقم الهاتف، مع شركته الأم فيسبوك ووحدات تابعة لها مثل إنستجرام وماسنجر.
واستنكر المدافعون عن الخصوصية هذه الخطوة، مشيرين إلى سجل فيسبوك في التعامل مع بيانات مستخدميه، واقترح كثير منهم الهجرة إلى منصات مثل تليجرام وسيجنال.
وللتكيف مع أعداد المستخدمين الجدد الآخذة في التزايد، قال تطبيق سيجنال الأحد إنه أضاف المزيد من الخوادم. وكان الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان هم إلى حد بعيد من يستخدمون هذا التطبيق غير الهادف إلى الربح حتى وقت قريب وذلك بحثا عن نظام اتصالات مشفر وأكثر أمنا.
وتقول شركة أبوتوبيا إن نحو 1.2 مليون مستخدم قاموا بتحميل واتسآب يوم العاشر من يناير /كانون الثاني. وكانت نسبة تحميل التطبيق اليومية تراجعت 7% الأحد مقارنة مع يوم الأربعاء. (وكالات)
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