«اتصالات» و«دو» تنجزان نقل أرقام الهاتف الثابت بالربع الأول



دبي: حمدي سعد

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن شركتي «اتصالات» و «دو» بصدد إنجاز أعمال التقنية المتعلقة بخدمة انتقال المشتركين الأفراد بالرقم لخدمة الاتصال والإنترنت الثابتة، كما يجري التشاور بين الشركتين لإنجاز المسائل التجارية المتعلقة بهذه الخدمة.

وتوقع المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، فتح خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت بين المشغلين خلال الربع الأول من العام الجاري أو قبل نهاية شهر مارس المقبل، بعد تجربة العملية والتأكد تماماً من إنجاز كافة المسائل المتعلقة بالعمليات التقنية والتجارية المتعلقة باستخدام شركة «دو» لشبكة «اتصالات» الأرضية على مستوى الدولة.

المحتوى التلفزيوني

وأوضح المسمار في تصريحات صحفية، أن فتح خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت لخدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت ستوفر لشركة «دو» توفير خدمات الاتصال للهاتف الثابت والإنترنت الأرضية على مستوى الدولة مستفيدة من شبكات شركة «اتصالات» الأرضية، والتي تستخدم الألياف الضوئية، فيما تتطلب خدمات المحتوى التلفزيوني الأرضية اتفاقات أخرى مع مزودي هذه الخدمات مثل «نتفليكس» و«أمازون» وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات المحتوى التلفزيوني أو الفيديو حسب الطلب.

وقال: إن «الهيئة» تواصل توفير دورها المحوري لتفعيل المنافسة بين المشغلين في الدولة، عبر إتاحة خيارات انتقال المشتركين في الخدمات بحرية وسلاسة تامة أو تقديم الشكوى على المشغل كذلك.

وأوضح المسمار أن «الهيئة» وفرت منذ عام 2015 انتقال المشتركين بنفس أرقام هواتفهم المحمولة إلى المشغل الآخر بحرية تامة على مستوى الدولة وهي ما تعرف باتفاقية «السيل الرقمي»، حيث بلغ عدد المشتركين الأفراد المنتقلين نحو 1.5 مليون مشترك بين «اتصالات» و«دو»، كما أتاحت «الهيئة» مشاركة البنية التحتية المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك على مستوى الدولة.

خدمات الجيل الخامس

وأشار المسمار إلى أن خدمات الجيل الخامس في الإمارات ستواصل النمو من حيث الإقبال عليها من قبل المشتركين حتى عام 2024 تقريباً، وذلك من قبل الأفراد وقطاعات الأعمال، لاسيما القطاعات المرتبطة بتطوير خدمات تتعلق بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بالتشاور مع «الهيئة» في ذلك الإطار.