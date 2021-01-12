«نومورا»: آفاق النمو جيدة في الإمارات ودول الخليج خلال 2021



دبي: عبير أبو شمالة

أكد تقرير حديث من بنك «نومورا» أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي (679 شركة باستثناء أرامكو) شهدت تراجعاً بنحو 35.6% في العام الماضي، ويتوقع البنك أن تسجل أرباح هذه الشركات ارتفاعاً بنحو 33.9% هذا العام، بيد أن الأرباح على الرغم من ذلك ستبقى عند مستوى يقل بنحو 14% عما سجلته في عام 2019.

ورجح أن ترتفع أرباح الشركات المدرجة في أسواق الإمارات بنحو 12.7% هذا العام إلى 57 مليار درهم (15.53 مليار دولار) مقابل 50.6 مليار درهم (13.78 مليار دولار) في العام الماضي.

آفاق النمو

وقال التقرير، الذي أعده طارق فضل الله الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تبدو جيدة مع العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن الثقة في الأداء الاقتصادي، لافتاً إلى التحسن في مؤشر ثقة مديري المشتريات ومؤشرات الثقة. ولفت إلى أن تبعات الجائحة أسهمت في إعطاء لمحة لما يمكن أن تكون عليه مرحلة ما بعد النفط لاقتصادات المنطقة وأبرزت الحاجة للمزيد من الإصلاحات. وأكد أن الإمارات قطعت شوطاً بعيداً على هذا المستوى مع العديد من مبادرات الإصلاح التي أطلقتها في الفترة الماضية».

وأكد أن وقت الحذر والتحفظ انتهى، فالخطوات الصغيرة لم تعد كافية، موضحاً أن المنطقة تحتاج حالياً إلى خطوات عملاقة في مسار الإصلاح وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي لصيانة النمو المستدام. وقال: إن صناديق الاستثمار السيادية لدول المنطقة يمكنها أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز جهد الإصلاح، مؤكداً وجود طرق عدة للقيام بذلك من دون التأثير على شفافيتها.

فرص الأزمة

وأكد فضل الله أن على دول المنطقة ألا تهدر فرص الأزمة، وأن تبادر إلى تعزيز جهود الإصلاح، مشيراً إلى أن دول المنطقة تضخ سنوياً ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار على الخدمات الاستشارية؛ للتوصل إلى أفضل نهج إصلاحي ممكن، وأنسب مسار لتنويع موارد النمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي تعد فيه التوصيات والحلول على هذا المستوى واضحة ومعروفة، فإن التطبيق ما يزال بطيئاً نسبياً.

وتحدث عن توقعات العام الجديد، مؤكداً أنه العام الذي يستقبله العالم بأكبر قدر من الترحيب، بعد عام يصعب على العالم نسيانه أو مسامحته. وقال: إن نهاية الجائحة تقترب؛ لكننا لم نصل لها بعد، خاصة مع الموجة الجديدة التي خلفت العديد من حالات الوفاة والتوتر الاجتماعي والتبعات الاقتصادية في أعقابها على مستوى العالم. وقال: إننا على الأرجح سنضطر للتعايش مع تبعات الجائحة لسنوات، مشيراً إلى أن الأولوية الرئيسية في الوقت الحاضر هي التلقيح، وإنعاش القطاعات الأكثر تضرراً وخفض معدلات البطالة على مستوى دول العالم، وبخاصة بين الاقتصادات الرئيسية التي لها تأثيرها المباشر والمؤكد على الاقتصاد العالمي.

وتطرق التقرير للحديث عن أداء أسواق الأسهم العالمية قائلاً إنها سجلت مستوى أداء في العام الماضي فاق حتى التوقعات قبل الجائحة. وتحدث عن أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: إن قطاعات البنوك والشركات الكبيرة والسلع والعقارات تواجه تباطؤاً في تعافي الأرباح.

* الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على مستوى الإصلاحات الاقتصادية

* أرباح 679 شركة باستثناء «أرامكو» تراجعت 35.6% العام الماضي

* تحسن الربحية يبقيها أقل 14% عما سجلته الشركات في 2019

* تحسن ملحوظ في مؤشر ثقة مديري المشتريات

* تبعات الجائحة رسمت ملامح مرحلة ما بعد النفط

* صناديق الاستثمار السيادية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً

* دول المنطقة تضخ سنوياً 3 مليارات دولار على الخدمات الاستشارية

* نهاية الجائحة اقتربت ولكن التعايش مع تبعاتها قد يستغرق سنوات