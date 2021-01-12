مبيعات قياسية لشركات التطوير العقاري في دبي خلال 2020

دبي: ”الخليج 365”

سجلت شركات عقارية عاملة في السوق المحلي الثانوي في دبي مبيعات قياسية خلال العام 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والصعوبات غير المسبوقة التي واجهت شتى القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم والمرتبطة بانتشار جائحة «كوفيد-19» والتدابير التي فرضتها حكومات الدول لا سيما إغلاق الأنشطة والأعمال، وهو ما انعكس سلباً على الأداء الاقتصادي بشكل عام.

أوضحت الشركات العقارية في دبي أن أرقام مبيعات 2020 القياسية تمثل إنجازاً راسخاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها السوق العقاري العالمي، حيث ساهمت التدابير والاجراءات الاحترازية المرافقة لإعادة فتح الاسواق ودفع عجلة النشاط الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الرشيدة في النصف الثاني من العام الجاري في تعزيز أداء العمل العقاري خاصة والقطاعات كافة عامة لتكون دبي المدينة الرائدة في طليعة الأسواق المتعافية.

وأشاروا إلى أن جائحة «كورونا» قد تسببت في إعادة المستخدمين النهائيين لتقييم أنماط حياتهم؛ إذ بدأ المستأجرون بعد الإغلاق الأخير، بالتفكير جدياً في ترقية أماكن سكنهم، إلى عقارات أكبر ذات مساحات خارجية أوسع، ومرافق ترفيهية على مقربةٍ من منازلهم، وانتقال شريحة مؤثرة من دائرة التأجير إلى التملك.

عزيزي للتطوير

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» عن تسجيلها مبيعات قياسية للشهر الأخير من 2020، ما يمثل إنجازاً في الظروف الاستثنائية التي يشهدها السوق العقاري العالمي بسبب التحديات التي يفرضها تفشي فيروس كورونا. وكان ديسمبر أحد أكثر الشهور نجاحاً من حيث عمليات البناء والمبيعات.

وسجلت «عزيزي» مبيعات بمستويات لافتة عبر عدد من المشاريع في ديسمبر 2020، بما في ذلك «ريفيرا» و«الفرجان» و«مينا» على نخلة جميرا، و«كريك فيوز 1 و2» في «مدينة دبي الطبية». وفي الشهر الأخير من 2020، زادت مبيعات الشركة بنسبة تزيد على 60% مقارنة بالشهر الذي سبقه. وشكلت مبيعات ديسمبر أكثر من 22.5% من إجمالي مبيعات الشركة.

سيفن تايدز

أعلنت شركة «سيفن تايدز» أن مبيعاتها الإجمالية عام 2020 من خلال مشروعيها الرائدين «جولف فيوز سيفن سيتي» في «أبراج بحيرات جميرا»، و«سيفن بالم» في «نخلة جميرا» في دبي، بلغت 152 مليون دولار أمريكي (558 مليون درهم).

واستثمرت أكثر من 63 جنسية مختلفة ما مجموعه 125.5 مليون دولار أمريكي (460 مليون درهم) في مشروع «سيفن بالم» في عام 2020، حيث احتل الروس والبريطانيون والفرنسيون المراكز الثلاثة الأولى على قائمة المستثمرين من حيث حجم المبيعات، بنسب بلغت 18% و9% و8% على التوالي، مستحوذين على 35% من الوحدات السكنية المباعة.

شوبا العقارية

وكانت «شوبا العقارية»، أعلنت عن زيادة كبيرة في الطلب على مبيعات الفلل ومنازل «غاردن هاوسز» في النصف الثاني من عام 2020، مقارنة بالنصف الأول من العام. فمع تزايد الإقبال على المنازل الكبيرة والمساحات الخارجية نتيجة جائحة «كوفيد 19» العالمية، تضاعفت مبيعات النصف الثاني من عام 2020 للفلل ومنازل «غاردن هاوسز» في مشروع الشركة الرئيسي «شوبا هارتلاند» الذي يتربع على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة، ويقع في مدينة محمد بن راشد.

وتضم محفظة شوبا العقارية من الفلل ومنازل التاونهاوس في «شوبا هارتلاند» فلل «غاردينيا»، وفلل «الغابات»، وفلل «الواجهة المائية» و«غاردن هاوسز»، وجميعها شهدت اهتماماً كبيراً من المشترين. وعلى ضوء هذه النتائج، تتوقع الشركة تحقيق 70% من هدفها السنوي لعام 2020.

وسجلت بيانات «أراضي دبي» استحواذ العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من عمليات البيع في السوق المحلي بدبي خلال العام 2020 بنسبة 72% نتجت عن 20512 صفقة، مقارنة ب28% للتي لا تزال على الخارطة ب20 مليار درهم من خلال 14600 صفقة. وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات «عقارات دبي» خلال العام الماضي نحو 174 مليار درهم، منها 72 ملياراً لعمليات البيع نتجت عن 35100 صفقة، و87 ملياراً للرهن من خلال 12875 صفقة، و15 مليار درهم للهبات من خلال 3031 عملية.

