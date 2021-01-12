شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بفعل الضغط على قطاعي التكنولوجيا والطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين في ظل مبيعات تعرض لها قطاعي التكنولوجيا والطاقة بالإضافة إلى عدم اليقين إزاء التطورات السياسية في الولايات المتحدة.



وتتزايد مطالبات الديمقراطيين في الكونجرس على رأسهم الرئيس المنتخب "جو بايدن" ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بضرورة عزل الرئيس "دونالد ترامب من منصبه بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.



كما تعرضت أسهم شركات التواصل الاجتماعي أبرزها "تويتر" و"فيسبوك" لخسائر حادة بعد تعليق وإغلاق حسابات تابعة لـ"ترامب" على منصاتها.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة تقل عن 0.1% أو ما يعادل سنت واحد وأغلقت عند 52.25 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.6% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 55.66 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 89 نقطة) إلى 31008 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 31096 نقطة وأقل مستوى عند 30832 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 13036 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13138 نقطة وأقل مستوى عند 12999 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 3799 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3817 نقطة وأقل مستوى عند 3789 نقطة.