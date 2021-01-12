شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بعد ضغوط قوة الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية لتتخلى السلعة الزراعية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة والتي دفعتها نحو أعلى مستوى لها في ست سنوات ونصف.



يأتي ذلك في ظل نقص المعروض من الصويا فضلا عن قوة الطلب الصيني مما دعم سعر عقود الصويا ودفعها نحو مستوى 13.88 دولار للبوشل، وهو المستوى الأعلى منذ يونيو/حزيران عام 2014.



وتلقت الصويا دعما كذلك من التوقعات بشأن تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الذي سيصدر غدا الثلاثاء على أن يشمل بيانات عن الطلب والمعروض من السلع الزراعية.



ويتوقع محللون تقليص وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها بشأن موسم حصاد الذرة والصويا في عام 2020.



وكشفت الوزارة عن بيع شركات تصدير خاصة 204 آلاف طن من الصويا الأمريكية للصين في أسبوع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 13.71 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.88 دولار وأقل سعر عند 13.54 دولار.