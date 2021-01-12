شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" ينخفض بأكثر من 4% وسط مبيعات على شركات التواصل الاجتماعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "فيسبوك" خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل المبيعات المكثفة على أسهم شركات التواصل الاجتماعي بعد تعليق وإغلاق حسابات تابعة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على بعض منصات التواصل الاجتماعي.



كانت شركة "فيسبوك" قد أعلنت تعليق حسابات الرئيس "ترامب" على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" حتى انتهاء فترته الرئاسية في وقت لاحق هذا الشهر.



وذكر المدير التنفيذي لـ"فيسبوك" "مارك زوكربيرج" بأن هذا الإجراء يهدف إلى وقف أي أعمال للعنف وأيضا لتأمين انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة.



واقتحم عدد من أنصار الرئيس "ترامب" مبنى الكونجرس في الأسبوع الماضي، ووصف "ترامب" هؤلاء بالوطنيين، وبعد هجوم لاذاع ضده، طالبهم بالعودة لمنازلهم.



يأتي ذلك في ضوء خسارته للانتخابات الرئاسية وفوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" مما دفع "ترامب" لرفض هذه النتائج والتشكيك في نزاهتها.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بحلول الساعة 20:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 256.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 263.4 دولار وأقل سعر عند 255.9 دولار.