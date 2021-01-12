شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تصعد بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.91%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.97%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.62%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.38%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.37%.

فيما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.24% أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.57%، يليه قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.32%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التعليمية أخيراً بنسبة 0.29%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 595.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.