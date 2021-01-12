شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى يتكفل بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايدة وزيرة الصحة والسكان ، أن العديد من رجال الأعمال أبدوا استعدادهم للتبرع بتقديم اللقاحات لغير القادرين ضد فيروس كورونا .

وأوضحت وزيرة الصحة ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية "على قناة MBC Masr ، أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى سيقوم بالتكفل بتلقيح 2 مليون مواطن من غير القادرين ضد فيرروس كورونا ، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرة غداً بالتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق "تحيا مصر" .