شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 11-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 11-1-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العامة لمنتجات الخزف والصيني، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، العبوات الطبية، مصر بني سويف للأسمنت، أسمنت سيناء، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 671.539 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 595.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 48.3 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14%، والعرب على 8.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.06%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 24.2 مليون جنيه، 39.3 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 11278 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى كس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2301 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 13738 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4350 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2189 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، فيما نزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1049 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، 839.6 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، المالية والصناعية المصرية، الألومنيوم العربية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، 37730 سهم، 45 ألف سهم، 326.3 ألف سهم، 685.2 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 391 سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المجموعة المصرية العقارية، 326.3 ألف سهم، 115 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتامين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارت المالية، 5 آلاف سهم، 20 ألف سهم، 110 ألف سهم، على التوالي.

المصرية لنظم التعليم

أعلنت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، أنها ستتقدم بطلب للتحول من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك فور الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال من 86.66 مليون جنيه إلى 110 ملايين جنيه، واستيفاء شروط التحويل.

نايل سات

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، عن موافقة مجلس الإدارة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإضافة بعض الأغراض الجديدة، بإضافة نشاط تقديم الخدمات والاستشارات والحلول المتكاملة في مجال مواصفات الأقمار الصناعية وتشغيلها والأعمال المتعلقة بها، وإقامة القنوات الفضائية التلفزيونية.