شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% بعد تسجيل خسائر أسبوعية حادة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعادن النفيسة جذبت اهتمام المستثمرين في ظل الضغوط على أسواق الأسهم.



وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة الماضية فقدان الاقتصاد 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول، وذلك على خلاف توقعات بزيادة الوظائف.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد ازمة "كورونا"، تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس حاجز 90 مليون حالة على مستوى العالم بينما يقترب عدد الوفيات من مليوني حالة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 2.6% أو ما يعادل 64.7 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 25.284 دولار للأوقية بعد تسجيل خسائر حادة في الجلسة الماضية، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 25.595 دولار وأقل سعر عند 24.365 دولار.