شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض بفعل الإغلاق الشامل في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار القلق حيال النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد إعلان إغلاق شامل.



وتفشى فيروس "كورونا" في بريطانيا بشكل سريع في الآونة الأخيرة لا سيما بعد اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في البلاد تتميز بسرعة انتشارها بنسبة 70% أعلى مقارنة بالسلالة الأصلية.



وعلى أثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" فرض قيود إغلاق شامل في البلاد بداية من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى منتصف فبراير/شباط المقبل من اجل احتواء الفيروس.



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 90 مليون حالة كما أن عدد الوفيات يقترب من حاجز مليوني حالة، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3522، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3575 في حين سجلت العملة البريطانية أقل سعر عند 1.3452.