الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض بفعل الإغلاق الشامل في بريطانيا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار القلق حيال النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة بعد إعلان إغلاق شامل.


وتفشى فيروس "" في بريطانيا بشكل سريع في الآونة الأخيرة لا سيما بعد اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في البلاد تتميز بسرعة انتشارها بنسبة 70% أعلى مقارنة بالسلالة الأصلية.


وعلى أثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" فرض قيود إغلاق شامل في البلاد بداية من يناير/كانون الثاني الجاري وحتى منتصف فبراير/شباط المقبل من اجل احتواء الفيروس.


هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 90 مليون حالة كما أن عدد الوفيات يقترب من حاجز مليوني حالة، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3522، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3575 في حين سجلت العملة البريطانية أقل سعر عند 1.3452.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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