شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس استفاد من الضغوط على أسواق الأسهم في الولايات المتحدة.



واستعابت الأسواق ما أعلنته وزارة العمل الأمريكية الجمعة الماضية من فقدان الاقتصاد 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى أكثر من 90 مليون حالة كما أن عدد الوفيات يقترب من حاجز مليوني حالة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط عند التسوية بنسبة 0.8% أو ما يعادل 15.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1850.8 دولار للأوقية بعد تسجيل خسائر في الأسبوع الماضي بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1856 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 1817.1 دولار.