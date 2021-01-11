شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقلص مكاسبه وسط متابعة للتطورات السياسية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل استمرار التوترات على الصعيد السياسي في الولايات المتحدة فضلا عن تصاعد أزمة فيروس كورونا.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن إجمالي إصابات فيروس كورونا تجاوزت 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن عدد الوفيات يقترب من مليوني حالة.



كما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل سريع حتى بلغت 300 ألف حالة في يوم واحدة مؤخراً.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية فقدان الاقتصاد 140 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول.



مع ذلك، تشير توقعات المحللين إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافى هذا العام عند انحسار فيروس كورونا بالتزامن مع توزيع اللقاحات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.