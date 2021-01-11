شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض بضغط من ارتداد الدولار وتصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.



وكشفت بيانات جامعة "جون هوبكينز" أن إجمالي إصابات فيروس كورونا تجاوزت 90 مليون حالة على مستوى العالم كما أن عدد الوفيات يقترب من مليوني حالة.



واضطرت بعض الدول كالمملكة المتحدة لإعادة فرض قيود الإغلاق بسبب تصاعد الإصابات بوتيرة سريعة وظهور سلالات أكثر تفشيا من الفيروس.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (امام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.03 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.