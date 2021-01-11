شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بعد تحول النفط إلى التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل تحول النفط مجددا نحو التراجع، وهو ما يؤثر على العملة الكندية باعتبار الخام من أهم الصادرات الرئيسية للدولة.



ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات الحالة السياسية في الولايات المتحدة عقب اقتحام انصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس في الأسبوع الماضي.



ودعا زعماء من الحزب الديمقراطي لا سيما رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" نائب الرئيس "مايك بنس" لعزل "ترامب" من منصبه.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 52.03 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.1 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس/آذار بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7833، وسجل أعلى سعر عند 0.7884 وأقل سعر عند 0.7790.